De Blues beweegt d'Leit. Dausende vu Mënsche waren um Samschdeg am Fond-de-Gras an zu Lasauvage ënnerwee.

VIDEO: Blues am Fond-de-Gras

Mat de "Funky Barrils" war och eng Lëtzebuerger Grupp an der flotter Kuliss vum Fond-de-Gras am Asaz. Jonk Leit, déi Spaass mat der Musek hunn. Fir d'7. Kéier ware si derbäi.20.000 Leit waren 2016 um Rendez-Vous. Bei dëser 14.Editioun waren et der wéinstens grad esouvill.