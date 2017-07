Fir den 150. Gebuertsdag vun hirer Kongregatioun: Franziskanerinne vum hellege Jousef bei engem danz op der Bühn am Centre culturel zu Mäertert um Sonndeg, 9. Juli 2017. © Luc Marteling

Mass zu Mäertert (1): D'Schwëstere kommen an d'Kierch (09.07.2017) E Sonndeg, 9. Juli 2017 goufen 150 Joer "Franziskanerinne vum hellege Jousef" gefeiert.

Mass zu Mäertert (2): En Danz als Merci (09.07.2017) E Sonndeg, 9. Juli 2017 goufen 150 Joer "Franziskanerinne vum hellege Jousef" gefeiert.

Mat südamerikaneschem Flair gouf um Sonndeg de Mëtteg e ronne Gebuertsdag gefeiert: 2017 sinn et nämlech genee 150 Joer hier, datt d'Schwëster Alponsa Kuborn en neien Uerde gegrënnt hat.1830 war d'Elisabeth Kuborn zu Mäertert op d'Welt komm - an engem Haus, dat bis haut steet an zwar an der Rue du Port, bewunnt vun der Famill Leonardy-Harig, déi zu den Nokomme vun där Famill gehéieren, aus där och d'Elisabeth Kuborn staamt.D'Elisabeth ass an d'Klouschter vun den Elisabethinnen an der Stad gaangen, huet den Numm Alphonsa ugeholl an huet 1867 zu Schweich bei Tréier en eegenen Uerde gegrënnt: "Die Barmherzigen Schwestern vom dritten Orden des hl. Franziskus von Assisi". Zanter 1939 heescht d'Kongregatioun "Franziskanerinne vum hellege Jousef".Un den 150. Anniversaire vun der Grënnung gouf e Sonndeg de Mëtteg och zu Mäertert erënnert.De leschte Weekend, den 1. an 2. Juli, war ewell zu Schweich gefeiert ginn an zwar mat engem Summerfest a mat engem Porfest.D'Mutter Alphonsa, wéi d'Grënnerin genannt gëtt, hat hiert Klouschter zwar zu Schweich gegrënnt, mat huet 1875 misse wéinst dem "Kulturkampf" emigréieren an ass an Holland gaangen. Fir d'éischt op Beek, dunn op Valkenburg. 1963 koum d'Gemeinschaft awer nees op Schweich zeréck an huet do d'Altersheem Sankt Josef gegrënnt, dat bis haut zu der Kongregatioun gehéiert.Bis virun e puer Joer war nieft dem Altersheem och d'Generalat vun der Kongregatioun, ma dat ass elo a Brasilien, zu Curitiba.D'Franziskanerinne vum hellege Jousef sinn nämlech haut op 3 Kontinenten aktiv: De Schwéierpunkt läit zanter Laangen a Südamerika, do virun allem a Brasilien, wouhin d'Kongregatioun expandéiert war. Virun allem an de südleche Bundestaate vu Brasilien, wou et vill däitsch Awanderer gouf, hunn d'Schwëstere Gehéier fonnt. Haut ginn et do op e sëlleche Plaze Kléischter: Florianopolis, Angelina, Curitiba ...Ma och am mëttelamerikanesche Land Honduras an am afrikanesche Land Angola sinn d'Schwësteren aktiv. Si këmmere sech virun allem ëm krank Leit an ëm al Leit an ëm Kanner, sinn a Schoulen engagéiert, a Gesondheetsberuffer, an der Caritas ... an dat alles wéinst der Madre Alponsa aus Mäertert.Eng 300 Schwësteren zielt d'Kongregatioun haut an eng ganz Rëtsch vun hinne waren e Sonndeg de Mëtteg op Mäertert an d'Porkierch komm, fir do eng feierlech Mass ze feieren - zelebréiert vum Dechen Claude Bache an och de fréiere Mäerter Paschtouer Roger Geimer war present.Mat e puer Gesang an e puer Dänz hunn d'Franziskanerinne fir südamerikanesche Flair an der Mass gesuergt, déi soss vun der Mäerter Chorale mixte ënnert der Leedung vum Albena Petroviic mam Emil Hau op der Uergel gesonge gouf.Gesongen a gedanzt gouf no der Mass och nach eemol am Centre culturel, wou d'Nokomme vun der Famill Kuborn, d'Famill Leonardy vu Mäertert, an d'Mäerter Gemeen op eng Receptioun invitéiert haten.Geschwat hunn hei de Schäffen Aly Leonardy, de Buergermeeschter Jérôme Laurent, de Buergermeeschter vu Schweich Lars Rieger, deen nei ernannten éischte Lëtzebuerger Ambassadeur a Brasilien, de Carlo Krieger, deen iwwregens och vu Mäertert kënnt, an d'Schwëster Rosa Ada Morelli, Generaloberin vun de Franziskanerinne vum hellege Jousef, déi sech gefreet huet, datt d'Heemechtsduerf d'Madre Alphonsa net vergiess hätt an datt d'Schwëstere bis haut nach ëmmer mat oppenen Äerm zu Mäertert empfaange géife ginn.Nieft villen Nokomme vun der Famill Kuborn waren och Frënn vum Uerde vu Schweich a Vertrieder vun den Elisabethinnen zu Lëtzebuerg op Mäertert komm.Zum Ofschloss vum 150. Anniversaire gouf et rhythmeschen Danz vun jonke Schwësteren aus Brasilien, wou déi 150 Joer Bestoen natierlech och gefeiert goufen an och nach weider gefeiert ginn.Bei der Quête no der Mas goufen iwwregens iwwer 1400 Euro fir eng nei Schoul am Angola gesammelt - si soll no der "Madre Alphonsa" benannt ginn.Datt hir Kongregatioun eemol a Brasilien Fouss faasse géing, dat huet d'Madre oder d'Mutter Alphonsa selwer net méi materlieft - si ass 1897 an Holland gestuerwen. Eréischt ronn 30 Joer duerno, 1926, sinn déi éischt Schwësteren a Brasilien ukomm - zu Piraquara, nieft Curitiba, wou si sech nach haut ëm Lepra-Patiente këmmeren.