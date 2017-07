Op visitluxembourg.com gëtt och Reklamm fir de Mansfeld-Wee gemaach (http://www.visitluxembourg.com/de/ansicht/misc/rundweg-mansfeld-luxembourg). © www.visitluxembourg.com

Mansfeld-Park: Rep. Claudia Kollwelter



En Dënschdeg mécht en Deel vum Park Mansfeld a Clausen provisoresch seng Dieren op. De Site vum Schlass Mansfeld huet eng kulturhistoresch Bedeitung fir d'Stad Lëtzebuerg a fir d'Land, mengt d'Associatioun vun de Frënn vum Schlass Mansfeld.Et ass dat eenzegt Fürstenschlass aus der Renaissance, dat zu Lëtzebuerg gebaut ginn ass. Eng eemoleg architektonesch Realisatioun, déi awer nëmme während kuerzer Zäit bestoung.Mam Sekretär vun der Associatioun huet d'Claudia Kollwelter e Bléck zréck an d'Geschicht geworf ...

De Site a Clausen war am Mëttelalter eng kleng Siidlung vun 12 Haiser war, wou Nonne gelieft hunn, erkläert de Benoît Reiter. Am 16. Joerhonnert, zu Zäite vum Peter-Ernst von Mansfeld waren déi Haiser zum Deel verfall.De Mansfeld huet de Site ausgesicht, fir sech e Renaissance-Palais mat grousse Gäert ze bauen ... dofir huet en d'Fielsen an eng "Theaterkuliss" fir d'Schlass transforméieren an d'Uelzecht verréckele gelooss - tëscht Floss a Fiels huet e sech en "Lustschloss" baue gelooss, no italieneschen a flammännesche Virbiller.Nom Mansfeld sengem Doud ass d'Schlass un d'spuenesch Kroun gaangen. D'Konschtsammlung, Biller a Skulpture si Proprietéit vum spuenesche Kinnek ginn. D'Schlass ass nach bëssen erhale ginn, mä vum 30-järege Krich un ass et verfall a bei der Belagerung duerch d'franséisch Arméi zum Deel zerstéiert ginn.D'Häerz vum Schlass an den Haaptdeel vun de Gäert sinn Enn vum 20. Joerhonnert vun der Stad Lëtzebuerg kaaft ginn, fir eng Schoul dohinner ze bauen: Bei Fouillë wieren awer Reschter vum Schlass opgedaucht an doropshi wier fir d'Schoul een anere Standuert gesicht ginn.Net nëmme soll d'Erënnerung un d'Geschicht erhale bleiwen, et wier och wichteg fir den Quartier vu Clausen. D'Natur, déi et do nach gëtt, soll erëm fir d'Awunner an och d'Touristen accessibel ginn: Dat kéint och d'Zirkulatioun zu Fouss a mam Vëlo vereinfachen, esou de Benoît Reiter.D'Decisioun, wat mat de Gebaier geschitt, ass awer nach net geholl, ma d'Associatioun begréisst awer déi gutt Zesummenaarbecht mat der Stad Lëtzebuerg.