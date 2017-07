Kultur: Am meeschte gelies

"Back to the roots“, also "zréck bei d'Wuerzelen". Dat ass de Slogan vun dëser 27. Editioun vum Rock um Knuedler. Dëst Joer trieden nëmme lëtzebuergesch Gruppen a Museker op a suergen e Sonndeg den Owend op 4 Sitte fir eng gutt Stëmmung.

Rock um Knuedler 2017 / Reportage Anne Sophie Heck



De Rock um Knuedler ass fir déi Meescht eng al Traditioun, an déi wëll de „Luxembourg City Tourist Office“ dëst Joer nei opliewe loossen. An deene leschte Jore ware grouss international Kënschtler um Programm. An dëser Editioun gi mat engem reng lëtzebuergesche Programm eis lokal Gruppe gefeiert. De Festival hätt als Plattform fir Lëtzebuerger Kënschtler ugefaangen, seet den Direkter vum LCTO Tom Bellion. Genee dat wéilt een dëst Joer weider denken.

Viru 27 Joer war de Rock um Knuedler déi éischt gréisser professionell Plattform zu Lëtzebuerg fir Lëtzebuerger Bands. Bei dëser Editioun wollt een déi ganz Palett weisen, déi et zu Lëtzebuerg gëtt. Aktuell ginn et vill Lëtzebuerger Bands a fir den Tom Bellion stëmmt Qualitéit vun der Musek och.

Een Highlight ass de Projet „Letz Rock“. Et ass eng Rees duerch 50 Joer lëtzebuergesch Rock-Geschicht, vun 12 Museker modern interpretéiert. Dofir ass et och e Projet, deen den LCTO begleet an och e bësse gepushed huet, seet den Tom Bellion. 12 Museker hunn eng Cover-Band gegrënnt, déi Lidder aus 50 Joer Rock-a-Pop-Geschicht zu Lëtzebuerg coveren.

D'Stroosse waren am spéiden Nomëtte scho gutt besicht an bei de Leit kënnt déi 100 Prozent lëtzebuergesch Affiche nawell gutt un.

De Festival geet natierlech bis an de spéiden Owend weider an de Programm ass gutt gefëllt. Vun engem musikalesche Spektakel an de Kasematten iwwer Gruppen, wéi Austinn a Fox um Knuedler bis bei de Projet „Letz Rock“ bei der Gëlle Fra. Den Entrée ass wéi all Joer gratis.