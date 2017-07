Kultur: Am meeschte gelies

Comics a soss däer Figuren (16.07.2017) 24. Konter BD Festival mam Mike Perkins...vun intergallaktesch bis klassesch, op e neits e Succès!

Extrait Mike Perkins (16.07.2017) D'Monique Kater hat den Zeechner vun de Marvel-Charakter "Wolverine", "Captain America" an "Iron Fist" um Mikro.

Ee klengen Highlight vum Festival ass den Englänner Mike Perkins, dee fir Marvel schafft an do schonn um Iron Fist, Wolverine oder Captain Amerika matgewierkt huet. Hie war zu Contern dann och artistesche President a konnt esou verschidde Leit mat auswielen, déi op de BD-Festival konnte kommen. De Schwéierpunkt louch also op "Comics". D'Monique Kater hat de Comic-Zeechner virum Mikro.