Wéi et vu sengem Agent heescht, wiere während enger Hospitalisatioun an engem Spidol zu Los Angeles onerwaart Komplikatiounen opgetrueden.

© rtl.be

Wéi eréischt e Méindeg bekannt gouf, wier den Acteur schonn e Samschdeg am Alter vu 89 Joer verscheet.



An de 50er Joren huet seng Carrière um Broadway ugefaangen. Säi Filmdebut hat hien 1959 am Alfred Hitchcock sengem Film "Der unsichtbare Dritte" ("North by Northwest").





Hien huet ënnert anerem och an der Serie "Mission Impossible" vun 1966 bis 1969 matgespillt.

De Martin Landau krut während senger Filmcarrière direkt e puer Emmy-, Golden Globe- an Oscar-Nominatiounen. 1994 gouf hien du schlussendlech mat engem Oscar fir seng Roll am Film "Ed Wood" vum Tim Burton ausgezeechent.