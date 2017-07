© afp

TMZ no soll sech de Sänger vu Linkin Park op sengem Grondstéck erhaangen hunn a gouf en Donneschdeg de Moien um 9 Auer Lokalzäit fonnt. TMZ berifft sech op Policekreesser.Den Chester Bennington hannerléisst seng Fra a 6 Kanner.De Sänger hat an de leschte Joeren ëmmer nees Problemer mat Alkohol an Drogen.International bekannt ginn ass de Bennington mat Linkin Park am Joer 2000 mam Album "Hybrid Theory". Bis 2015 war hien och de Leadsänger vu Stone Temple Pilots. De Bennington war mam Museker Chris Cornell befrënnt, hien hat sech virun 2 Méint d'Liew geholl.