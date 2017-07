Wanderen um Wee vun de Postreider (23.07.2017) Op engem Wandertour duerch Aasselbur krut een haut en Abléck an d'Geschicht vun der Post.

10 Deeg laang huet e Bréif viru 500 Joer gebraucht fir vu Bréissel op Roum ze kommen. Mol guer net sou laang, wann ee bedenkt dass d’Bréifdréier deemools mat Päerd duerch hallef Europa geridde sinn fir d’Post ofzeliwweren. An een Deel vun der Streck ass duerch Aasselbur gaangen, der eenzeger Postreider-Statioun a Lëtzebuerg.De Stafetten-System war quasi eng Revolutioun an der Kommunikatioun! Am Plaz vu Wochen, ware Bréiwer just nach puer Deeg ënnerwee. Ee bëssen aneren Abléck an d’Geschicht vun der Post kruten d'Virwëtzeger um Sonndeg op engem Wandertour vum Naturpark Our.Wie selwer gär eng Kéier bei sou enger kulturgeschichtlecher Wanderung dobäi wier, fënnt op www.postweg.eu weider Informatiounen an déi nächst Rendez-vousen.