De Programm vum Festival, dee 4 Wochen dauert, gouf en Dënschdeg de Moien op enger Pressekonferenz presentéiert. Lass geet et dëse Freideg, den 28. Juli.



Dëse Summer ginn et och eng Partie Nouveautéiten, dorënner déi éischte "Roller Disco". Si ass mëttes vu 15 Auer u fir grouss a kleng op. Owes ginn dann éischter déi Erwuesse cibléiert, well si wäert bis 1 Auer nuets op sinn. Et gëtt Disco-Musek vun allen Zorte gespillt. Op der Plaz kritt ee Rollschong fir 5 € gelount wann ee keng eegen huet. Fir Ufänger op de Rollschong ginn och Coursen ugebueden.





De Marc Hauser iwwert d'Roller Disco



Nei ass dann och de "Pop Corner", e Genre Pop-Up Buttek, wou de ganzen August iwwer verschidden thematesch Saache verkaf gi wéi Placken, Postkaarten oder Vëloen.

Wat d'Concerten uginn, ass um Dënschdeg de Moien och ënnerstrach ginn, datt an de Rotonden an d'Akustik investéiert gouf fir se ze verbesseren. De Festival fänkt wéi gesot dëse Freideg un an dauert bis de 25. August.

Ticketen an weider Informatiounen ginn et um Site www.rotondes.lu