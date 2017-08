De Lëtzebuerger City Tourist Office luet och dëst Joer erëm d'Leit op den „Streeta(rt)nimation“ Festival am Zentrum vun der Staat an.

„Streeta(rt)nimation“: Bild vun der leschter Editioun.

De Festival geet iwwer zwee Deeg, an fänkt de Freideg de Mëtten um 14.00 Auer un an dauert bis e Samschdeg den Owend. Den Entrée ass gratis.





„Streeta(rt)nimation“ / Reportage Catherine Anen



De „festival des arts de la rue“ begréisst dëst Joer ronn 30 international an national Compagnien an offréiert 95 Spektakelen déi entweder fest op enger Plaz am Zentrum sinn oder duerch d'Stad defiléieren.

Vun klenge „Walkacts“ bis zu imposante Showe sur Place, vun interaktive Spillforme bis hin zu klasseschen Inzenéierunge mat Marionetten an Figuren, Comedy a Sketcher, skurril, akrobatesch a poetesch Choreographien ass alles vertrueden, wat déi verschidde Stroossekënschtler ze bidden hunn.

D'Editioun 2017 bréngt awer och Neiegkeete mat sech. E Freideg den Owend um 17.00 Auer ass d'Presentatioun vun all den Artiste vum Festival op der Plëss. Um Samschdeg si vu 15.00 Auer un um Helleg Geescht Plateau am „village de clowns“ 10 verschidde Clown-Spektakelen. Ganz nei sinn och déi zwou Nuetsanimatiounen déi ënnert dem Numm „Aquatica“ um Knuedler, e Freideg an e Samschdeg den Owend sinn.

Fir an den Zentrum vun der Stad ze kommen, ginn Navetten, Busser an Park and Ride Parkingen ugebueden. Ënner anerem sinn d'Parkinge Schuman a Stade, ewéi och den ëffentlechen Transport dëse Samschde gratis.

De komplette Programm fannt der op hirem Site.