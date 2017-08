X

Réimer-Villa zu Giewel / Reportage Nico Graf



Se wiisst a se wiisst, d' Réimer-Villa zu Giewel. Se wiisst ënner den Hänn an de Schëppen vun den Archeologen a vun de Georges-Kayser-Altertumsfuerscher, déi d'Villa zanter Joren aus dem Bësch an aus dem Feld ausgruewen.

An zwar hunn dëst Joer erëm eng 30 hollännesch Frënn hire Gieweler Kollege gehollef. Si knéien do, kappen a krazen. Dobäi fanne si kleng Metallstécker, Schongneel, butzeg Glasschierbelen, graff Keramikreschter.

An dann awer op eemol nach méi Freed, eppes Klenges, Ronnes, Schwéieres ass an enger Brandschicht entdeckt ginn.

Eng klassesch réimesch Mënz misste si do fonnt hunn, mengt den Yves Lahure, Altertumsfuerscher. Hire President, de Jacques Bonifas, explizéiert, datt se mat Radar erausfonnt haten, datt et wuel am Feld vun engem Bauer Mauere gëtt. Eng 20 Meter laang Mauer hunn se dëser Deeg effektiv ausgegruewen. An déi verännert de Bléck op d' Réimervilla, well et gesäit no enger Axial-Villa aus. Eng Axial-Villa ass eng Villa, esou ze soen d'Haaptgebai, bei där op béide Säiten eng Mauer ewech geet an un där Mauer sinn Niewegebaier ugebaut.

Bis ewell war geduecht ginn, d'Gieweler Villa, dat wiere verschidde Gebaier. Eng Axial-Villa géing d'Bedeitung vun der Entdeckung awer nach eng Kéier erhéijen.

De Site Giewel kéint also nach méi interessant sinn ewéi bis ewell scho geduecht. An da gouf nach ee grousst Becken ausgegruewen, wou knapp 2.000 Liter erapassen, dat an engem Niewegebai wou eppes produzéiert gouf. Et kéint eng Giewerei, Fierwerei oder och Brauerei sinn.