Déi 7. Editioun vun der Steampunk Convention ass dëse Weekend um Fond-de-Gras an déi flott an impressionant Kostümer si wéi ëmmer eng kleng Sensatioun.

X

De Fond-de-Gras ass dëse Weekend ganz am 1900ter Look. Steampunks, d.h. Leit, déi sech vun den industrielle Revolutiounen inspiréieren, kommen aus ganz Europa fir hir Kultur mat de Lëtzebuerger ze deelen. Den Organisateur, de Minett Park Fond-de-Gras, huet e ganze Programm fir Grouss a Kleng op d’Been gesat.

Musikalesch sinn Last Order (D), Iskra (F), Magic Jazz Band (B), Les Gavroches (L), Amo Kreutz (D), The Luxembourg Pipe Band (L) an Drachenflug (D) dobäi. E Samschdeg um 18 Auer gëtt déi Lëtzebuerger Band ShadoWispers a Concert an der grousser Hal vum Train 1900.

Um Site kënne sech d’Visiteure Performance vun Zirkus-Kënschtler, wéi Till Trift (CH) an Hercule Pontarlier (F), begeeschtere loossen. D’Clownen Zappi & Max aus Lëtzebuerg si mat hirem spezielle Fotoapparat an hirer Uergel ënnerwee an d’Kanner kënne mam "P’tit Manège fait main" (B) eng Weltrees maachen oder sech vum Lynn Schockmel bemole loossen. D’Kënschtlerin ass um Sonndeg um Festival derbäi.

Op engem grousse Maart kënnen d’Visiteure donieft och Steampunk-Kleeder, Accessoiren an Dekoratioune bewonnerne an och kafen.



Fir Iessen a Gedrénks ass och geduecht. D’Entrée um Site ass gratis.

Wéi kënnt een um Fond-de-Gras?

Et ginn zwou Méiglechkeeten : mam Train 1900 vu Péiteng aus oder mam Bus vu Nidderkuer, Déifferdeng a Lamadelaine aus. D’Minièresbunn wäert déi zwee Deeg och fueren, mä net bis op Lasauvage.

Hei fannt dir d'Horaire vun den Zich:

Samschdeg:

Train 1900: vu Péiteng aus um 11, 12, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 a 17.15 Auer.

Minièresbunn: vum Fond-de-Gras aus um 14, 15, 16 a 17 Auer.



Sonnden:

Train 1900: vu Péiteng aus um 11, 12.10, 13.30, 14.15, 15, 15.45, 16.30, 17.15 a 17.50 Auer

Minièresbunn: vum Fond-de-Gras aus um 11, 12, 14, 15, 16 a 17 Auer

Méi Informatiounen um Site www.anno1900.lu