Am Mäerz 2018 kënne mir eis op säi neien Animatiounsfilm "Croc Blanc" freeën, eng Geschicht iwwert e Wollefs-Hond, déi op dem bekannte Roman vum Jack London baséiert. Eng Coproductioun tëscht Frankräich, Lëtzebuerg an den USA. Bis déi awer an de Kinoe leeft, bleift nach vill Aarbecht: d'Biller musse fäerdeg animéiert ginn an d'Geräischkuliss an d'Synchronstëmmen opgeholl ginn.Ee Computer nieft deem aneren, iwwer 20 Leit a si all schaffen un engem Projet: Croc Blanc, en Animatiounsfilm vum Alexandre Espigares. 2014 hat hien als Co-Realisateur vum Kuerzfilm "Mr Hublot" en Oscar gewonnen, elo realiséiert hien säin eegenen Film. An dat bréngt eng grouss Responsabilitéit a vill Organiséiere mat sech. Fir selwer un den Animatiounen ze schaffen, bleift do keng Zäit, och wann et mol an de Fangere kribbelt. Dofir muss den Alexandre sech ëm ze vill aner Saachen këmmeren, wéi zum Beispill d'Musek.Am Conservatoire ass am Summer d'Musek fir de Film opgeholl ginn, dirigéiert vum Gast Waltzing. Fir den Enregistrement hätt ee sech bewosst fir e grousse Sall decidéiert. Mat engem Orchester am Sall ze spillen, ass natierlech eng aner Saach wéi am Studio ze sëtzen. Och den Alexandre ass am Conservatoire dobäi. Et ass déi éischt Kéier, dass hien d'Stécker live héiert, virdru koume se ëmmer just an der Computer-simuléierter Versioun aus de Lautsprecher.Bis d'Filmmusek steet, ass et e laange Prozess, an den Alex huet net nëmmen mat engem, mee mat zwee Komponisten zesummegeschafft: mam Gast Waltzing a mam Bruno Coulais. Senger Meenung no misst jiddereen an déi nämmlecht Richtung goen a sech de Film uneegnen, fir dass e gutt gëtt.