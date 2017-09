Wéi eng Lëtzebuerger Bicher goufen de leschte Mount am meeschte kaaft? D'Bestsellerlëschte sinn an 3 Kategorien ënnerdeelt: Literatur, Sachbuch a Kanner- a Jugendbuch.



Berécksiichtegt ginn awer just lëtzebuergesch Bicher!



Hei d'Ventë vum Mount September, wéi d'"Lëtzebuerger Bicherediteuren" se a Kollaboratioun mat der "Fédération luxembourgeoise des Libraires" matgedeelt hunn.



L I T E R A T U R



1. Gintaré Parulyté: Fuck

Kremart Edition



2. Jackie Messerich: Tunnel of Love

Kremart Edition



3. Jean-Paul Maes: Wat geet mech de Bertemes iwwerhaapt un?

Kremart Edition



4. Luc Belling: An elo mol… op Lloret!

Kremart Edition



5. Georges Haas: Wer rettet Mister Pech?

Georges Haas



6. Léon Schadeck: Wien dru gleewe muss

Editions Saint-Paul



S A C H B U C H



1. Marc Thill/Dan Schank: Johann der Blinde, Karl IV.

Editions Saint-Paul



2. Collectif Humoristic Luxembourg: 31 portraits de cartoonistes contemporains

CartoonArt.lu



3. Susanne Jaspers/Georges Hausemer: Was Sie schon immer alles über Luxembourg wissen wollten, aber bisher nie zu fragen wagten

Capybarabooks



4. Maischi Tibesart: E Maufel Lëtzebuerg - Virée gourmande dans la cuisine luxembourgeoise

Editions Guy Binsfeld



5. Joseph Groben: Die Stadt Luxemburg. Dichtung - Malerei - Musik

Imprimerie Centrale



6. Nico Schneider: Auf Spurensuche - 20 Jahre “Auf Spurensuche” um Regulus

Editions Revue





K A N N E R - A J U G E N D B U C H



1. Romain Jeblick: Déi schéinste Soe vu Lëtzebuerg - Band 1

Editioun Friederich Schmit/Editions Revue



2. Guido Van Genechten: Däerf ech an deng Lomp luussen?

Kremart Edition



3. Tony Ross: Déi kleng Prinzessin - Ech well meng Hänn net wäschen

Kremart Edition



4. Collectif: Fanger-Stempelen: Déieren

Kremart Edition



4. Collectif: Zéng klassesch Märercher

Editions Saint-Paul



5. Tony Ross: Déi kleng Prinzessin - Ech maachen dat selwer!

Kremart Edition



