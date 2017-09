Den 29. September an den 1. Oktober kann een d’Theaterstéck an de Kinneksbond kucke goen. De 7. an 8. Dezember an d'aalt Stadhaus zu Déifferdeng.

Theater emol anescht (29.09.2017) Beim Theaterstéck Famille(s) decidéiert de Public wei et ausgeet.

En Theaterstéck mam Frédérique Colling a Brice Montagne an den Haaptrollen an d’Regie vum Renelde Pierlot.

Mat Famille(s) kann een den Theater emol anescht erliewen. Hei ginn 3 Familljen illustréiert aus dem 20. Joerhonnert, déi all matenee verbonne sinn. Esou léiert ee si duerch den zäitleche Kontext kennen, an deem si sech befannen. Iwwert dat ganzt Stéck kommen dann ëmmer rëm nei Decisiounen zum Virschäin, déi d'Haaptpersonnagen treffe mussen. Well dëst awer meeschtens essentiell Liewensdecisioune sinn, gouf d'Theaterstéck esou konzipéiert, datt anerer fir si de Choix treffen an zwar de Public.

D'Theaterstéck ass och e bësse wéi e Videosspill opgebaut a wat de Spillmodus ugeet, do ass et um Public fir eng Decisioun ze huelen . E "Game over" ass hei och net ausgeschloss.

Matt vill Humor ginn Themen a Problemer ugeschwat, déi jidderee kennt an esou gëtt dann och illustréiert wéi d’Famille sech an 100 Joer verännert hunn.

Ob der Bühn sinn da just 2 Schauspiller. D'Frédérique Colling an de Brice Montagne verkierperen déi verschidde Rollen a Familljememberen. D'Reaktioune vum Public si bis elo ganz ënnerschiddlech an den Erfarungen no gëtt och nom Stéck nach doriwwer diskutéiert.

