Et war déi éischt net-kierchlech an net-staatlech Klinik zu Lëtzebuerg. Si ass op Initiativ vun der Croix-Rouge an hirer Vizepresidentin Aline Mayrisch-de St-Hubert entstanen an als eent vu wéinege Gebaier am Bauhaus-Stil zu Lëtzebuerg gebaut ginn. Haut gëtt d'Gebai als Struktur fir Demandeurs d'asile genotzt, wat duerno dermat geschitt, ass ongewëss. D'Associatioun Luxembourg Patrimoine mécht drop opmierksam, datt déi al Maternité net dierft verschwannen, well, se aus verschiddene Grënn zum Patrimoine gehéiert. D'lescht Woch war eng Konferenz, an där vrun allem den Architekt Otto Bartning am Mëttelpunkt stoung.





Den Otto Bartning gehéiert zu de wichtegste Vertrieder vun der moderner Architektur an huet mam Walter Gropius och dat bekanntent Bauhaus-Konzept entworf. Hien huet virun allem Kierchen, Siedlungen a Klinicke gebaut. Scho virum zweete Weltkrich war seng Aarbecht an Däitschland vun den Nazie verbueden.Schonn de Fait, datt de Bartning an den 1930er Joren nach zu Lëtzebuerg baue konnt, gëtt dem Gebai vun der aler Maternité eng historesch Bedeitung a geet esouguer an de Beräich vun der Resistenz. D'Bauhaus-Konzept gouf vun den Nazien als "kommunistesch" agestuuft, dat hänkt wuel dermadder zesummen, datt dës Method, ze schaffen e ganzheetleche Prozess war. D'Gebaier waren net Maueren, mä goufen ugepasst un den Zweck, deen se erfëlle sollten. Bei der Maternité stoungen deemno Theme wéi Rou, Hygiène an Entspanung fir Bëbee a Mamm am Mëttelpunkt.Mä net nëmme Mamm a Kand sollten an de bescht méigleche Konditiounen encadréiert ginn, och d'Personal sollt déi bescht méiglech Aarbechtskonditioune fannen.Technesch-technologesch a sozial op héijem Niveau, dat war d'Visioun vum Otto Bartning an den Initiateure vum Bauhaus-Konzept. Mä och stilistesch erkennt een dës Gebaier.D'Visioune vun de Bauhaus-Initiateure virun 100 Joer nom 1. Weltkrich hu sech orientéiert un de Gegebenheete vun enger Zäit an där villes am Ëmbroch war. Esou eng Zäit, sou de Michael Siebenbrodt, fréieren Direkter vum Bauhaus-Musée Weimar, erliewe mer och elo an och hei muss d'Architektur de Mënsche Weeër a Konzepter bidden.Déi al Maternité ass also e wichtegen Zäitzeien op historeschem, politeschem, kulturellem a sozialem Plang, seet de Romain Modert vu Luxembourg Patrimoine.Alternative wieren och méiglech, esou de Romain Modert.D'Maternité ass en Unikat a si huet och eng emotionell Bedeitung, ëmmerhi sinn iwwer 100.000 Kanner hei op d'Welt komm. Grënn fir d'Maternité z'erhale ginn et der vill, do sinn sech d'Experten eens.