Kultur: Am meeschte gelies

X

Zäitrees duerch 10 Jorhonnerten (02.10.2017) Muer ass Avant Première vum Documentaire "1000 Joer Buerg Clierf". Ee Film deen de Marc Thoma realiseiert huet.

"800 Joer Buerg Clierf" huet et 1980 geheescht. Um Dënschdeg war d'Avant-Première vum Documentaire "1000 Joer Buerg Clierf". Ee Film, deen de Marc Thoma realiséiert huet.D'Buerg Klierf huet vill Héich- an Déifpunkten erlieft. Si steet stellvertriedend fir vill aner Plazen am Land, wou ähnlech Tëschefäll, awer och schéi Momenter passéiert sinn.