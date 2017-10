Den US-amerikanesche Museker Tom Petty ass dout. Hien ass am Alter vu 66 Joer gestuerwen. Doheem a sengem Haus zu Malibu war e fonnt ginn - e war vu sech, säin Häerz war stoebliwwen.Sanitäter konnten e reaniméieren, ma am Spidol ass de Museker dunn awer verscheet.An der 70er-Jore ass de Petty bekannt ginn als Frontmann vun Tom Petty & The Heartbreakers - mat Hitte wéi "American Girl", "Stop Draggin' My Heart Around" a "Breakdown". Och "Into the Great Wide Open" huet zu senge Succèse gehéiert.An den 80er war hien och mam Bob Dylan op Tournee.2002 goufen d'Heartbreakers an d'Rock'n'Roll Hall of Fame opgeholl.Den Tom Petty war och solo erfollegräich, zum Beispill mam Song "Freefallin'".Mam Bob Dylan, George Harrison (Beatles), Jeff Lynne a Roy Orbinson huet hien och an der Supergroup "Traveling Wilburys" gespillt.