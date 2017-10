X

© Deborah Ceccacci / RTL Télé Lëtzebuerg © Deborah Ceccacci / RTL Télé Lëtzebuerg © Pedro Venancio / RTL Télé Lëtzebuerg Eis Journalistin Deborah Ceccacci an eise Kameraman Pedro Venancio mat Sänger a Guitarist vun "Papa Roach" © Georges Rischette « ZréckWeider »

Eng Equipe vun RTL Télé Lëtzebuerg duerft dann och hannert d'Kulisse vun dësem Videodréi luussen a krut och en exklusiven Interview mam Sänger vun der Band, Jacboy Shaddix a mam Gittarist Jerry Horton.Vrun engem Mount hat d'Band op hirer Facebook-Säit d'Fans opgeruff: se waren nämlech deemools op der Sich no engem Schlass fir den Dréi vun hirem neie Videoclip fir den Titel "None of the above". E Beeforter Awunner hat dorop reagéiert ... a schonn hat d'Band déi perfekte Plaz fonnt.Mat dobäi fir deen Dréi waren dann och ënnert anerem 18 Lëtzebuerger Dänzer, grad ewéi de Lëtzebuerger Choreograph Alex Lopes, fir déi et natierlech eng eemoleg Erfarung war nieft esou enger weltbekannter Band wéi "Papa Roach" ze stoen.Déi amerikanesch Alternativ Metal Band, feiert dëst Joer quasi hire Comeback. Am Mee hu se hiren neien Album erausbruecht mam Titel "Croocked Teeth". Am RTL-Interview erzielt d'Band si hätte sech mam Album quasi nei erfonnt. Et wier ganz experimentell, mat deels Hip-Hop-Elementer, deels Elektro-Elementer. An och e wéineg Rock natierlech.