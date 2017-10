X

Den Alain Atten bei sengem Virtrag.

Virdrun ...

... an dono!

... an dat aus guddem Grond, well déi renovéiert Kapell gouf do offiziell ageweit. Déi ass virun allem bekannt fir hiren Altor, op deem déi 14 Nouthelfer duergestallt sinn. Och si goufe restauréiert, och wann d'Aarbechten un de Miwwelen nach net ganz ofgeschloss sinn.Déi kleng Kierch war op alle Fall gutt gefëllt, wéi noeneen de Buergermeeschter Nicolas Soisson, de Paschtouer Paul Emeringer, den Daniel Giorgetti vum Ingenieursbüro HLG an nach den Alain Atten d'Wuert ergraff hunn.De Sproochmates ass fir d'éischt op de frësch restauréierten Altor agaangen: "Deen Altor hei ass jo ewell e gutt Stéck méi al ewéi d'Kapell selwer; deen Altor virdru stoung sécher an der Porkierch. E muss ëm déi Zäit entstan sinn, déi de Wopen am Schlosssteen vun där aler Kierchepaart erëmgëtt, dat heescht am 15. Joerhonnert; de Wopen ass de Bäerbuerger Schlasswopen."An d'15. Joerhonnert, esou den Alain Atten, wier just déi Zäit, an där d'Veréierung vun de 14 Nouthelfer entsteet:Achatius - Barbara - Blasius - Christoph - Cyriacus - Dionysius - Egidius - Erasmus - Eustachius - Georg - Katharina - Marghareta - Pantaleon - Vitus"De Kult kënnt aus dem Zisterzienseruerden. 't war keng nei Hellegspriechung derfir néideg: Déi 14 Helleg hate jiddereen ewell säi Joerdausend erlaanscht, jidderee fir sech; fir se beieneen ze bréngen, dat war just nei. Der Legend no hat e Klouschterschéifer aus Franken déi Visioun vun deene 14, déi em geroden hunn, e sollt sech mat hinne gutthalen. Ma déi Legend muss emol guer net bis elier gegraff hunn, well Zisterzienserkléischter goufen et hei vëllegen. Huelt nëmmen Orval, Déifferdang, Bouneweeg. Déi 14 Nouthelfer gëtt et hei am Streech zu Heeschpelt, zu Wäicherdang, zu Leetem, zu Bauler déi Säit Veianen an hei. Wéini genee s'opkomm sinn, ass a kengem Fall gewosst."Ma grad an der Stëfterzäit gëtt et um Bäerbuerger Schlass eng reliéis Damm aus dem Lottréngeschen. D'Leit kréien hiren Numm net gutt geschwat, ma si léiert eis Sprooch, esou den Alain Atten: "'t ass d'Bonne de Baudricourt, vu Vaucouleurs un der Meuse." A mat hir ass de Sproochmates ewell direkt a sengem neie Buch, dat am Februar 2018 dierft erauskommen. Et heescht: "Alle véierzéng".No dem "Festakt" gouf et an engem Zelt nieft der Kapell nach en Éierewäin ... a wien elo luusse goe wëll: Buddeler läit bei Bruch, et kann ee vun der Buddelerbaach (op der Streck Biwer-Beidler) dohinner fueren oder vun Eeschler / Beidler iwwer Bruch. (Am beschten awer virdru beim Parverband Musel-Sir zu Maacher nofroen, ob op ass.)