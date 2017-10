17. Editioun vun der Nuits des musées (13.10.2017) D'Nuits des musées e Samschdeg den Owend get ënnert dem Thema "Museums connect" organiséiert.

Eng Traditioun déi et elo och schonn zanter enger Rei Jore gëtt sinn d’sougenannten „Coups de coeuren“, déi dëst Joer iwwregens vun enger Grupp vu Journaliste gemaach ginn. Nei dëst Joer ass dann nach, dass d’Entrée fir jiddereen ënner 16 Joer gratis ass. D’Muséeën hunn hir Dieren de 14. Oktober vu 6 Auer bis 1 Auer hënt op. De Casino huet Nuit blanche bis 03.00 Auer an der Nuecht.

Communique

Le samedi 14 octobre 2017, les sept musées du groupement d’stater muséeën ouvrent leursportes en nocturne pour la 17e édition de la Nuit des Musées.Depuis sa première édition en 2001, la Nuit des Musées à Luxemburg-ville est devenue lerendez-vous annuel incontournable pour les passionnés de culture et de patrimoine. Àl’instar des années précédentes, un riche programme d’animations autour des collectionset expositions temporaires est proposé. Visites guidées spéciales, ateliers pour enfants etadultes, performances, conférences, projections de films, nocturnes avec DJ et biend’autres activités encore sont au programme. Comme d’habitude, chaque musée vousréserve également une surprise culinaire.Placé sous la thématique « Museums connect ! », les stater muséeën proposent un projetartistique à la fois communicatif, participatif et expérimental. Soulevant des questions surla dématérialisation des collections muséales, la démocratisation culturelle et la présencedes publics dans les musées, quatre artistes performeurs ont reçu carte blanche pourcommenter les expositions et les programmations des musées pendant la Nuit des Musées.Leur performance artistique sera diffusée en live dans les sept musées et sur la pagefacebook Museumsmile.Comme les années précédentes, chaque musée proposera également une visite « Coupde cœur ». Sept journalistes travaillant pour différents médias luxembourgeois vont jouer lesguides d’un soir et embarquent les visiteurs dans une visite participative au cours de laquelleils proposeront un autre regard sur un lieu d’exposition, une époque, un personnage ou unobjet.Cette année, la Nuit des Musée se présente avec une nouvelle identité graphique,développée par l’agence graphique Studio Polenta.La Nuit des Musées, un rendez-vous à ne pas manquer !www.museumsmile.luinfo@museumsmile.luLa Nuit des Musées est organisée conjointement par les musées du groupement « d’statermuséeën » : Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, Lëtzebuerg City Museum,Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Musée Dräi Eechelen –Forteresse, Histoire, Identités, Musée national d’histoire et d’art, Musée national d’histoirenaturelle – ‘natur musée’, Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg.Des navettes sont assurées par les autobus historiques de la Villede Luxembourg entre les musées du centre-ville et les muséesdu Kirchberg, en passant par le parking du Glacis. Le GarageMuzzolini met gracieusement à disposition des limousines BMWqui assurent la navette entre les sept musées participants.Le programme complet de la Nuit des Musées et toutes lesinformations utiles sont disponibles sur le sitewww.museumsmile.lu