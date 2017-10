Den CD-Buttek beim Palais mécht seng Dieren zou (04.10.2017) Déi wuelverdengte Pensioun steet elo virun der Dier, a fir de Patron vum Geschäft heescht et dann elo e Stéck Geschicht hannert sech loossen.

Déi wuelverdéngte Pensioun steet elo virun der Dier, a fir de Patron vum Geschäft heescht et dann elo e Stéck Geschicht hannert sech loossen. De Philippe Dondelinger war eng leschte Kéier an de Buttek ...Wien de Plackebuttek kannt huet, kennt haut bestëmmt och den CD-Buttek an der Rue du Marché-aux-herbes vis-à-vis vum Palais. D’Geschicht vum Pierre Delhalt geet wäit an d’Vergaangenheet zeréck.Fannen deet een hei definitiv alles, alles wat mat Musek ze dinn huet: CDen, DVDen oder Blueray, alles aus der Vergaangenheet, esouguer Kassette kritt een nach hei. Obwuel de Verkaf an deene leschte Joren e bëssi zeréckgaangen ass, bleift awer ëmmerhin eng fest Clientèle.Dem Pierre seng Pläng sti fest, obwuel et him schwéier fält, gëtt et en Enn fir alles. E Successeur ass awer net esou einfach ze fannen.Villäicht fënnt sech jo nach een, deen de Buttek esou weiderféiere wëllt, ewéi de Pierre et zanter 38 Joer bis ewell gemaach huet, ma fir de Pierre Delhalt geet et elo emol an déi wuelverdéngte Pensioun.