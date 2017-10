Kultur: Am meeschte gelies

Den 62 Joer ale gebiertege Japaner ass ënnert anerem duerch säi Buch "The remains of the day" bekannt, dat och 1993 mam Anthony Hopkins verfilmt gouf.Dernieft huet hien Liddertexter fir d'Jazz-Sängerin Stacy Kent geschriwwen a Kritiker soen den Ishiguro géif den Ament dat wuel schéinst Englesch schreiwen.2016 war de Bob Dylan mam Literaturnobelpräis ausgezeechent ginn.