D'australesch Konschthistorikerin a Kurateurin ass zanter 2013 Direktesch vum "Museu de Arte Contemporânea de Serralves" zu Porto. Si iwwerhëlt d'Successioun vum Enrico Lunghi, deen Enn 2016 demissionéiert hat.

44 Kandidaturen waren era komm, dorënner 3 vu Lëtzebuerg.

Fir de Mudam war d'Suzanne Cotter vun Ufank un op Plaz 1 wat de Choix ugaangen ass, well si en enormen Carnet d'adresse huet a vill Wäert op d'Aarbecht an der Ekipp leet.

De Kontrakt mat der Australierin ass am August ënnerschriwwe ginn.

Hire Posten zu Porto gëtt se of, wäert allerdéngs an enger Transitiounsphase nach am Januar a Februar am Musée hir Projete fäerdeg maachen, während d'Haus a Portugal no engem Successeur sicht.





