Dës Woch an der ArtBox (Promo): Kënschtler Eric Mangen (06.10.2017) Mir hunn him bei senger Residenz an der Abtei Neimënster iwwer d'Schëller gekuckt - eng Ukënnegung.

Mir hunn hie bei senger Residenz an der Abtei Neimënster begleet.



D'ArtBox: All Samschdeg um 19.00 Auer live op Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu. An duerno och am Replay op RTL.lu.