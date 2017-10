X

Su Mei Tse iwwer "Nested"



D'Lëtzebuerger Kënschtlerin Su Mei Tse stellt an hirer Ausstellung Froen iwwer Zäit, Erënnerung, Musikalitéit a Sprooch. Si benotzt dofir verschidde Medien: Skulptur, Video, Fotografie an Installatioun a verbënnt domadder ëmmer nees eenzel Beräicher wéi Klang a Bild, Natur a Kultur oder och de geeschtege Raum an déi sënnlech Experienz.Hir Forme sinn einfach, mä den Ausdrock markant. Et ass, wéi wann hir Wierker en intensiven, awer ephemèrë Moment festhale géifen.D'Ausstellung weist rezent an nei Wierker, déi op verschiddene Plazen op der Welt entstane sinn an e Lien zur Planzewelt, zu de Mineralien awer och zur Vergaangenheet festhalen.D'Wierk "Nested", dat der Ausstellung och den Numm gëtt, erënnert u gongshi (Steng, déi a China als Kontemplatioun an Inspiratioun op Schreifdëscher gestallt goufen), d'Su Mei Tse huet an déi wäiss Kallekstécker faarweg Stenge Kugelen gesat.

Su Mei Tse iwwer dat "Interkulturellt"



D'Ausstellung "Nested" ass bis den 8 Abrëll am Mudam ze gesinn, dono geet se als Wanderausstellung an d'Schwäiz an an Asien. Europa an Asien sinn d'Wuerzelen vun der Su Mei Tse

Nei Expoen am Mudam (06.10.2017) Onkommentéiert Biller.

D'Su Mei Tse hat 2003 de Gëllene Léiw bei der Biennale zu Venedeg mam Lëtzebuerger Pavillon gewonnen.An der Kollektioun vum Mudam ass och hiert Wierk "Many spoken words" ze gesinn, de Bur aus deem schwaarz Tënt leeft.Déi zweet Ausstellung "Flatland - Narrative Abstraktionen #2" weist Aarbechte vu 25 Kënschtler, déi op dem engleschen Theolog a Professer Edwin. A. Abott senger Novelle "Flatland" vun 1884 baséieren. Et ass eng Satir op den Dogmatismus, deen duerch geometresch Formen duergestallt gëtt.Si ass bis den 15. Abrëll am Mudam.