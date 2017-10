Et ass wuel de leschten Anniversaire, deen een am alen Sogels-Gebai feiert, well geschwënn muss een hei eraus.32 Kënschtler aus alle Beräicher hunn am Hariko hiren Atelier oder ginn hei Coursen. Eng 500 Jonker profitéiere vun den Aktivitéiten oder Workshoppen, déi d'Kënschtler ubidden. Vun Ufank u war gewosst, datt een iergendwann aus dem Gebai erausplënnere muss. D'nächst Joer kéint dat dann de Fall sinn. D'Lëtzebuerger Roud Kräiz, déi dësen Projet betreit, ass elo op der Sich no enger Alternativ.De leschten Datum, deen de Proprietär hinnen genannt huet, ass Mäerz 2018. Dann soll d'Gebai ofgerappt ginn. Et ass een dankbar, dat een zwee Joer laang ouni Loyer vun dësem Site profitéiere konnt, ma et wäert net einfach ginn, eng nei Struktur ze fannen, déi esou zentral läit. D'Sich an d'Verhandlungen ginn weider.