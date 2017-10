Am "Lëtzebuerg City Museum" gesäit een aktuell eng Ausstellung, vu spontanen, authentesche Situatiounen, déi am Bild festgehale goufen.

Kultur: Am meeschte gelies

Expo "Leit an der Stad" (08.10.2017) Fotoausstellung am Luxembourg City Museum

Mat ronn 200 ausgestallte Fotoen, weist „Leit an der Stad“ Momentopnahmen aus dem Alldag vun der Stad Lëtzebuerg an hire Bewunner. Nieft rezenten Aarbechte vun zäitgenössege Fotokënschtler ginn et hei natierlech och historesch Biller vun de Klassiker vun der Lëtzebuerger Fotografie ze entdecken.