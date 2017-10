De Jean Rochefort ass dout. De beléifte franséischen Acteur ass an der Nuecht op e Méindeg am Alter vun 87 Joer gestuerwen.

De Schauspiller war zanter August hospitaliséiert.





Seng Carrière huet an de 60er Joren ugefaangen. Säin Duerchbroch hat en awer mam Le Grand Blond avec une chaussure noire (1972) vum Yves Robert.De Jean Rochefort ass dem Realisateur trei bliwwen: Salut l’artiste (1973), Le Retour du grand blond (1974) a virun allem Un éléphant ça trompe énormément (1976) an Nous irons tous au paradis (1977) oder och nach Le Bal des casse-pieds (1992).

Am Ganzen huet en an iwwer 150 Filmer matgespillt.



Hie war 3 Mol bestuet, ë.a. mat der Schauspillerin a Realisatrice Nicole Garcia an hannerléisst 5 Kanner.