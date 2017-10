© RTL Télé Lëtzebuerg

No "Weemseesdet" a "Comeback" ass et mat "Zëmmer ze verlounen" déi drëtt Sitcom, déi Enn 2018 op RTL Télé Lëtzebuerg diffuséiert gëtt. Se gëtt produzéiert vu Calach Films an ass cofinanzéiert vun RTL an dem Filmfong.

An enger éischter Phas sinn 12 Episode vu 26 Minutte virgesinn. D’Iddi vun "Zëmmer ze verlounen" staamt aus der Fieder vum Marco Serafini, dem Lëtzebuerger Film- a Fernsehregisseur, dee virun allem an Däitschland duerch populär Serië wéi Familie Heinz Becker, Im Namen des Gesetzes, Küstenwache, Polizeiruf 110, Kommissar Rex, etc bekannt ass.

Marco Serafini: seng éischt Produktioun op Lëtzebuergesch (10.10.2017) Zënter 40 Joer schafft de Marco Serafini am Ausland an huet Dausende Stonne Serien a Fictiounen op Däitsch, Italienesch an Englesch produzéiert.

D’Haaptrolle spillen den Tommy Schlesser, d’Fabienne Hollwege an d’Hana Sofia Lopes. An der Geschicht dréit sech alles ëm de Max, e jonken Acteur (Tommy Schlesser) a seng Problemer fir e Co-Locataire ze fannen. De Max huet zwar Talent, mä kritt einfach keng Roll. An der éischter Episod gëtt hien dann och nach vu senger Fra, dem Sophie (Hana Sofia Lopes) verlooss. Well hie säin Appartement awer muss finanzéieren, sicht hie verzweiwelt no engem Co-Locataire, mä dat geet Episod fir Episod schif, an och seng Schwéiermamm (Fabienne Hollwege) kritt him net dobäi gehollef. Et ass eng Roll, op déi den Tommy Schlesser sech besonnesch freet, déi hien awer méi komplex aschätzt wéi seng deemoleg Roll bei "Comeback".

Tommy Schlesser: eng aner Roll wéi bei Comeback (10.10.2017) Zënter Comeback war den Tommy Schlesser op der däitscher Télé bei GZSZ, an awer och a Filmer ze gesinn, hie freet sech op "Zëmmer ze verlounen".

Fir d’Hana Sofia Lopes ass et, no engem Risesuccès op der portugisescher Télé, schonn déi drëtt Roll bei enger Sitcom heiheem. Si hat effektiv scho bei "Weemseesdet" a bei "Comeback" matgespillt.

Hana Sofia Lopes: no Telenovela nees eng Sitcom heiheem (10.10.2017) Nom grousse Succès op der portugisescher Télé freet d'Actrice sech elo op "Zëmmer ze verlounen".

"Zëmmer ze verlounen" gëtt ënnert der Opsiicht vum Marco Serafini direkt vun e puer Realisateure produzéiert: Susanne Hertl, Amélie Vrla, Chantal Schaul, Désirée Nosbusch, Nadia Masri, Daniel Texter, Yann Tonnar a Romain Gierenz.

Nieft der Sitcom, hunn de Filmfong an RTL en Dënschdeg awer och annoncéiert, dass d’Emissiounen "Tirlitivi" a "routwäissgro" weidergefouert ginn. An der Kanneremissioun "Tirlitivi", déi all Dag owes tëscht 18 an 18.30 Auer op der Télé gewise gëtt, komme vu Januar un zwou nei Serië bäi, déi grad ewéi déi aner zu Lëtzebuerg produzéiert goufen: "De Siggy an den Zoo-Tram" vun Fabrique d’Images an "De klenge Lou an d’Lou" vun Doghouse Films.

Illustratioun "Siggy an den Zoo-Tram"

D’Serie vun Documentairen "routwäissgro" geet vu September 2018 un an déi drëtt Saison. Bis dohi goufen dann net manner wéi 48 Documentaire vum Kollektiv 13 fir d’Télé produzéiert, weider 24 Episode sinn duerno fir déi nächst Saison geplangt. D’Konzept bleift och an der drëtter Saison dat selwecht: e Realisateur suivéiert eng interessant a markant Persoun a sengem Alldag, alles ouni Kommentar an ouni Filter.

Yann Tonnar: frou iwwert Verlängerung vu routwäissgro (10.10.2017) De Creative Producer vum Kollektiv 13 seet et géif net un Iddië fir déi drëtt Saison vu routwäissgro feelen.

Zënter 2011 scho schaffen de Filmfong an RTL méi no zesummen. Nieft der Diffusioun an der Promotioun vun de Lëtzebuerger Filmer, sinn duerch déi Zesummenaarbecht och eng ganz Rei Projeten entstan, déi de Filmsecteur an d’Télé méi no beieneebréngen, dorënner natierlech och déi Projeten, déi en Dënschdeg virgestallt goufen.