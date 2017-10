X

Lëtzebuerg op der Buchmesse / Reportage Christiane Kremer



En Dënschdeg bei der offizieller Ouverture war Lëtzebuerg dann och mat enger ganzer Delegatioun vertrueden, mat un der Spëtzt dem Prënz Felix an der Prinzessin Claire. Zwou Lëtzebuerger Kulturinstitutiounen an zwee Lëtzebuerger Auteure vermëttelen d'Lëtzebuerger Literatur während den Deeg vun der Buchmesse.

D'Initiative ass souwuel vu Franséischer wéi vu Lëtzebuergescher Säit ausgaangen, déi zwee Auteuren sinn de Jean Portante an de Lambert Schlechter, déi op franséisch publizéieren, deenen hir Wierker awer och schonn op däitsch iwwersat gi sinn, wat ee vun de Critèrë war. Fir de Jean Portante ass et eng wichteg Initiative, och wann hie seng Kontakter mat franséischen Auteuren souwisou schonn huet.



Um Stand begéint een dann dem Mierscher Literaturzenter, deen d'Luxemburgensia an den Autorenlexikon presentéiert, an och schonn intressant Kontakter opgebaut huet. Sou Evenementer sinn nämlech wichteg Renconteren, well ee mat verschiddenen Acteuren aus verschiddene Länner a Kontakt kënnt, virun allem och mat Leit vu Bicheragencen aus anere Länner oder och mat Leit, déi Literaturfestivaler organiséieren, sou den Direkter Claude Conter.



Deen zweeten Acteur an der grousser Hal ass d'Nationalbibliothéik, déi gläich nieft der franséischer Nationalbibliothéik ze fannen ass. D'Roll vu Bibliothéiken ass nach ëmmer ganz wichteg, an et gëtt vrun allem eng grouss Erausfuerderung, d'Numérisatioun. A versuergt ginn net nëmme Bicher, seet d'Direktesch Monique Kieffer.



Villes deit drophinn, datt Lëtzebuerg 2018 nees mat engem eegene Stand zu Frankfurt wäert vertruede sinn, fir seng Literatur awer och seng Kultur ze presentéieren. Kontakter ginn et op alle Fall.