Maurice Ravel, L'enfant et les sortilèges - S. Elsen (13.10.2017) Am Stater Conservatoire ass dëse Weekend eng besonnesch Première: "L'enfant et les sortilèges", eng Oper vum Maurice Ravel.

Am Stater Conservatoire ass dëse Weekend eng besonnesch Première. Mat enger Oper vum franséische Komponist Maurice Ravel hunn d'Schüler aus der "Art Lyriques"-Klass vum Conservatoire do hire groussen Optrëtt.



"L'enfant et les sortilèges“ erzielt d'Geschicht vun engem klenge Jong, dee vu senger Mamm zu déifst enttäuscht ass a seng Roserei un allem ausléisst, wat ronderëm hien ass. Mat Konsequenze rechent d’Kand allerdéngs net.

"D'Déieren an d'Saache wäerte sech räche wëllen", erkläert d'Françoise Polinard, wat de klenge Jong spillt, "Si fänken u sech ze beweegen, si schwätzen a sangen. Am Ufank fäert d'Kand. Et weess net, wat et maache soll. Da kritt de klenge Jong Gewëssensbëss, well en Déieren ëmbruecht huet."

Et ass e Stéck mat villen immens verschiddene Solisten-Rollen, déi de Schüler interessant stëmmlech Erausfuerderunge bidden. Zesumme mat engem Orchester, deen extra fir dëse Projet nees an d’Liewe geruff gouf, bereede sech déi 18 Schüler zanter méi wéi engem Joer op hiren éischte groussen Optrëtt vir .

"Mir hunn no engem Stéck gesicht, wat einfach an net ze laang ass, awer vill Rollen huet", seet d'Monique Simon, Metteur-en-scène, "Vill Rollen huet et, ze laang ass et net, mä einfach ass et och net."

Wat dëse Projet ausmécht, sinn net nëmmen déi flott Kostümer an dee faarwegen Dekor, ma virun allem de Spaass an d'Leidenschaft, mat deenen d’Equipe sech d'Bühn zu Eege méch t.

"Mir hoffen, dass déi Begeeschterung och eriwwer kënnt. D'Begeeschterung vun de Leit op der Bühn, vum Orchester a vun der Technik. Ech hunn d'Gefill, dass dat eppes extrem Lieweges gëtt", sou d'Monique Simon.