Déi 17. Editioun vun der Nuit des Musées e Samschdeg den Owend an der Stad war e grousse Succès. Ronn 21.600 Visiteure goufen uechter déi 7 Muséeë vum Groupement „Stater Muséeën“ enregistréiert, dat ass e Plus vu bal 27 Prozent par Rapport zu 2016.De Leit gouf dëst Joer och besonnesch vill gebueden, nieft 6 neien Expoen, déi eréischt viru kuerzem opgemaach hunn, goufen et Visites guidées, Concerten an natierlech Ateliere fir Kanner. De Rendez-vous fir dat nächst Joer steet och scho fest, den 13. Oktober 2018 am Joer, d' europäesche Kultur-Patrimoine.