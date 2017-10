De Produzent Harvey Weinstein © AFP

Déi potentiell Affer vum Filmproduzent © AFP

De Filmproduzent Harvey Weinstein gouf e Samschdeg offiziell aus der renomméierter Film Academy ausgeschloss. Dat nodeems eng ganz Réi Schauspillerinnen an aner Fraen, déi mam Produzent geschafft hunn, him reprochéieren, si vergewaltegt oder sexuell belästegt ze hunn.Den Harvey Weinstein huet systematesch Fraen ausgenotzt an duerch säin enorme Pouvoir an der Filmzeen zu Hollywood ënner Drock gesat an dës Method wär Zitat „degueulasse an stéing am staarke Kontrast zu den héije Standarde vun der Akademie“.