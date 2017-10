De Grand-Duc Henri war op Visite an engem spezialiséierten Atelier zu Soissons, wou d'Schierener Fresken analyséiert an nees zesummegesat ginn.

© Nico Graf

Dat do muss erhalen an onbedéngt de Leit gewise ginn. Soen unisono de Grand-Duc Henri an de Kulturstaatssekretär Guy Arendt iwwer déi réimesch Freske vu Schieren. Déi an engem spezialiséierten Atelier zu Soissons analyséiert an erëm zesummegesat ginn. Eng Lëtzebuerger Delegatioun huet do eng Visite gemaach.





Réimesch Freske vu Schieren - Reportage vum Nico Graf



© Nico Graf / RTL Radio Lëtzebuerg

De Grand-Duc, de Guy Arendt a ganzer zwee Deputéierte ware mat op Soissons, wou an engem groussen ale Miel-Späicher vun enger fréierer Abtei e risege Puzzle ausläit. Et sinn d'Freske-Stécker aus engem Raum vun der Schierener Réimer-Villa. Hei e Gesiicht, do e Kierper, emol zwee Käpp, dann erëm Déieren a Planzen. Alles aus dem 3. Joerhonnert. Wann een eppes erkennt, ass et lieweg, vill rout, vill blo – faarweg sinn d'Stécker ëmmer.De Grand-Duc Henri kritt alles gewisen, heiansdo mécht hien esouguer eng Foto mam Handy.

Grand-Duc Henri: Et ass eng Emotioun, déi wierklech ganz staark ass. Wann een déi Biller gesäit, an d'Leit déi drop gemoolt sinn, déi schwätze wierklech, déi bréngen eis déi Zäit erëm vu virun 2000 Joer. Dat ass natierlech extrem impressionnant.

Schieren ass nu ganz no bei Colmer-Bierg.

Grand-Duc Henri: Ech gesi praktesch vu mengem Zëmmer mat der Jumelle déi aner Säit vun der Nordstrooss. Dat ass natierlech ganz no formidabel, wéi d'Geschicht vum Land vu Colmer-Bierg a vu Schieren scho sou wäit zeréck geet.

Och de Grand-Duc mécht sech Gedanken driwwer, wat mat de Réimer-Fresken an Zukunft geschéie soll.

Grand-Duc Henri: Dat ass déi grouss Fro. Eng Reconstitutioun... villäicht... dat muss ee kucken. Et muss ee wierklech kucke wéi et an der Zukunft och kéint ausgesinn. Ech menge mir mussen eise Patrimoine an och de réimesche Patrimoine bewäerten a schéi presentéieren.



De Staatssekretär Guy Arendt confirméiert, datt d'Ausgruewungen zu Schieren jiddwerfalls weiderginn. 4/5 vun der Villa leie jo nach am Buedem. Aus dem Buedem ausgruewen, schéin a gutt, mä wat ass duerno?

Guy Arendt: Also déi heite Saachen, déi elo hei restauréiert ginn an erëm zesummegebastelt ginn, mir mussen dem Public et weisen. Ech mengen et ass ganz kloer, et ass Patrimoine national. Mir kënnen dat net elo an iergendeen Eck stellen, déi Aarbecht déi hei gemaach ginn ass an dann dat total vergiessen. Mir mussen definitiv dat dem Public zougängeg maachen. Wéi mer dat elo maachen, dat musse mer nach intern beschwätzen. Well si sinn och hei mat den Aarbechten nach net fäerdeg. Mä mir wäerten hinnen an absehbarer Zäit e Konzept proposéieren, wou mer da kéinten dat awer weisen.



Nico Graf: Dir als Staatssekretär, wouvunner dreemt Dir fir déi Fresken ze presentéieren?