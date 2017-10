Déi 37. Aventure féiert d'Gallier op eng Course queesch duerch Italien. Een Album an der Traditioun vun der Serie, mat ville modernen Elementer.

© Les Editions Albert René

Asterix et la Transitalique/Reportage Gérard Floener



Um Donneschdeg ass dee 37. Episode vum Astérix sengen Episoden erauskomm. Een Album, dee weltwäit a 5 Milliounen Exemplairen an d'Butteker komm ass, an direkt vun Ufank un a 25 Sproochen iwwersat ginn ass. An e féiert d'Personnagen an Italien!