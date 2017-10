Dës Woch an der Artbox: D'Rosalie Maes (20.10.2017) Mir hunn déi jonk Schauspillerin bei hiren aktuellen Theaterprojeten begleet.

Mir begleeden d'Duechter vum Eva Paulin an dem Jean-Paul Maes gläich op e puer Bühnen, wou si den Ament am Asaz ass!



Ausserdeem stelle mer d'Buch "Bilansgespréicher" an d'Ecpo "Side effects of reality" vir.



D'ArtBox: All Samschdeg um 19.00 Auer live op Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu. An duerno och am Replay op RTL.lu.