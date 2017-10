© Marc Jeck

E Samschdeg hunn d'Sängerinnen a Sänger vum Lëtzebuerger Doum-Chouer an der Basilika Santa Croce zu Gerusalemme eng fulminant Demonstratioun vun hirer Konscht an hirer Affinitéit zum Beschte ginn an hunn a capella Wierker vum Kardinol Bartolucci presentéiert. Nieft Bartolucci-Stecker, déi nëmme ganz seelen opgefouert ginn, huet d'Maîtrise, ënnert der Leedung vum Marc Dostert, och Lëtzebuerger Wierker, déi am Kontext vun der Veréierung vun der Consolatrix Afflictorum an der Kathedral vu Lëtzebuerg komponéiert goufen, interpretéiert.De Concert war ganz gutt besicht, d'Bänke vun der Basilika waren all besat, an de Public war vum Programm an der Interpretatioun begeeschtert. De Generalsekretär vun der Fondazione Bartolucci, den Dr. Alessandro Biciocchi, huet dem Dirigent an dem Chouer fir dee gelongene Choix vun de Wierker felicitéiert, déi net dacks ze héiere sinn. Och hätten d'Lëtzebuerger de Bartolucci-Stil exemplaresch duerbruecht an net gescheit virun der italienescher Aussprooch.Spontan huet den Organisateur d'Maîtrise 2019 invitéiert, wann de Lëtzebuerger Chouer 175 Joer feiert, fir nach emol op Roum sangen ze kommen. Och d'Famill vum Komponist, déi am Public souz, war vun der Interpretatioun emotional beréiert. Nom Dout vum Kardinol Bartolucci hätt een d'Kompositioun Crux fidelis net méi sou schéin héieren, wéi vun de Lëtzebuerger Gäscht. D'Maîtrise huet deemno d'Lizenz, fir Bartolucci-Wierker opzeféieren.An der Kathedral vu Lëtzebuerg gëtt et iwwregens eng Bartolucci-Traditioun, well de fréieren Dirigent vun der Maîtrise, de René Ponchelet, e Schüler vum berühmten italienesche Komponist war.Um Sonndeg séngt d'Maîtrise Sainte-Cécile eng Mass am Péitersdoum. Affaire à suivre...