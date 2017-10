Déi nei Direktesch vum Mudam trëtt hire Posten am Januar un. Bis dohin heescht et fir si, sech an d'Konschtzeen vu Lëtzebuerg eranzeschaffen.

Zënter dem 6. Oktober ass et offiziell: déi nei Direktesch vum MUDAM heescht Suzanne Cotter. Ënner 44 Dossieren gouf déi gebierteg Australierin zeréckbehalen. Den 1. Januar trëtt si hiren neie Posten un. Um Méindeg war déi zukünfteg Directrice am MUDAM an RTL en Interview ginn.





Hiert Optrieden ass ongekënschtelt an natierlech, am sobere schwaarz-wäiss Outfit wierkt si spontan, schwätzt bal perfekt franséisch a kennt sech an hirem neien Haus scho gutt aus. Fir den 1. Januar verléisst se hiren aktuelle Posten zu Porto, mä et dierft um Ufank nach en Hin- an Hierpendelen tëscht Portugal a Lëtzebuerg sinn. Dat dierft e puer Méint daueren, well si nach Responsabilitéiten a Portugal huet, mä am Kapp schafft si awer scho voll a ganz un den neie Projeten zu Lëtzebuerg.

Natierlech freet se sech op Lëtzebuerg, och wa se e bëssi traureg ass fir Porto ze verloossen. Dat ass ëmmer esou, seet d'Suzanne Cotter, déi virdrun ënner anerem zu Paräis, London an New York geschafft huet.

D'Konscht huet fir si keng Nationalitéit, mä ass ouni Grenzen. Natierlech wëll si sech awer och nach méi informéieren iwwer d'Konscht am Grand-Duché an hir Kënschtler. Si gëtt zou, dass se aktuell quasi näischt iwwert déi Lëtzebuerger Konscht-Zeen weess, mä si freet sech déi ze entdecken.D'Suzanne Cotter beweegt sech mat sécherem Schrëtt duerch de Mudam an huet och scho konkret e Bléck fir dat, wat se an a mat de Pei-Mauere maache wëllt. Eng éischt Saach, déi se schonn decidéiert huet, ass dass se all d'Maueren erausrappe loosse wëll, déi net zu der Original-Architektur gehéieren. Si wëll e bessert Gespier fir d'Raimlechkeete kréien, a wéi ee se optimal notze kann am Zesummespill mat der Konscht.