D’ganzt Joer iwwer bidden d’Frënn vun der Festungsgeschicht Visite guidéën an de Kasematten vun den 3 Eechelen un.

E bessenen Abléck an ënnerierdesch Galerien an eis Geschicht (28.10.2017)

Eng 12.000 Zaldote waren an dëse Kasematten am 17. Joerhonnert stationéiert. E groussen Deel ass dann och duerch de bluddege Krich ëmkomm.Eng 5.000 Visiteuren trëppelen all Joers duerch dës Galerie. 11 vun deene 23 Kilometer Kasematten kann een haut nach bewonneren.