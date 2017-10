Kultur: Am meeschte gelies

Visite vun den Heichiewen op Belval (29.10.2017) Eng 7.400 Privatleit sinn sech dëst Joer den Héichuewen A ukucke gangen. Am ganze goufen dëst Joer iwwer 20 Dausend Visiteure gezielt.

De Succès war grouss dat lescht Joer, duerfir ginn dës Saison esouguer 3 Nocturnen organiséiert. De Lëtzebuerger Patrimoine valoriséieren an de Leit d'Méiglechkeet ginn, en Abléck an d'Geschicht vun der Lëtzebuerger Schwéierindustrie ze ginn, dorëm geet et.

De Patrimoine lieft

250 Kilo Goss goufen um Samschdeg den Owend flësseg gemaach. Et war d'Equipe vum "D Kollektiv", déi d'Iddi hat, eng Miniatur-Héichuewen-Anlag ze bauen. Ee Joer laang gouf un dëser Iddi geschafft. Den 28. August 1997 gouf den Uewe B definitiv ausgeblosen. An der Miniatur-Anlag, "Cubilot" genannt, gouf um Samschdeg Eisen bei 1.650 Grad geschmolt.