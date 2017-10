Crâne fossile de Microcleidus melusinae. © Studio Frank Weber

Den Naturmusée schwätzt vun enger vun de spektakuläerste Decouverten an der Lëtzebuerger Paleontologie an de leschte Joerzéngten, déi elo eréischt viru Kuerzem offizialiséiert gouf.Wéi et an engem Communiqué heescht, sinn am Süde vum Land d'Fossilie vu quasi engem ganze Skelett vun engem Plesiosaurus entdeckt ginn.De Plesiosaurus gehéiert zu de grousse Mieresreptilien, déi mat den Dinosaurier ausgestuerwe sinn.

Les plésiosaures représentent avec les pliosaures un groupe de grands reptiles marins qui évoluaient au cours du Mésozoïque et disparaissaient à la fin du Crétacé avec les dinosaures. Le premier plésiosaure a été découvert au 19ième siècle à Lyme Regis dans le Dorset anglais, par la première femme-paléontologue de l’histoire, Mary Anning. Depuis lors seuls quelques rares squelettes ont été décrits des couches jurassiques, notamment en provenance d’Angleterre et d’Allemagne. Les plésiosaures sont caractérisés par quatre membres transformés en nageoires. Ils possèdent un corps large, surmonté d’un cou long et d’une tête relativement petite. C’étaient des prédateurs qui se nourrissaient surtout de poissons et de céphalopodes.

Nach ni virdrun gouf esou ee Skelett a sou engem Zoustand bei eis an der Géigend ausgegruewen.D'Fossilie si schonn Uganks den 1990er bei Terrassementsaarbechte fonnt ginn, ma ganz laang war d'Fuerscherwelt sech net der Envergure vun der Decouverte bewosst.De Skelett gouf elo vun enger Equipe vu Chercheuren an Zesummenaarbecht mat enger Paleontologin vu Paräis analyséiert. De Skelett krut den Numm "Microcleidus melusinae" a gëtt vun elo un am Naturmusée ausgestallt.