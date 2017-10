Dirty Dancing an der Rockhal! (30.10.2017) De Kult-Film kënnt am Januar als Musical och op Lëtzebuerg. Mir waren am Virfeld op der Premiere zu Köln derbäi.

Leidenschaftlech Danzzeenen an eng romantesch Libesgeschicht. D’Rezept vun Dirty Dancing ass einfach. Mä et geet op. Millioune Leit verbanne Jugend-Erënnerunge mat dësen Zeenen. Op der Avant-Première, d'lescht Woch zu Köln, war och vill Prominenz. An den Hans Meiser freet sech ganz besonnesch op déi gewoten Danzzeenen.D’Baby huet 17 Joer. Et verléift sech an de schéine Johnny. Och d’Exlusiv-Moderatorin Bella Lesnik huet de Film als Teenie méi wéi eng Kéier gesinn. D'Geschicht iwwert dës verbuede Summerléift.Am Ganze stinn 28 Dänzer a Sänger op der Bühn. D’Baby gëtt gespillt vum Anna-Louise Weihrauch. Fir si ass dës Roll eppes ganz Besonnesches: "Vill Leit kennen d'Geschicht a wäerten se mat erliewen. De Publikum huet bestëmmt Erwaardungen. Ech hunn nach ëmmer e Kribbelen am Bauch, wa Time of my Life ufänkt. All Mënsch waart op de Porté. Et ass schonn eppes ganz Spezielles."Weltwäit huet de Musical schonn iwwer 8 Millioune Spectateure begeeschtert. Elo geet déi nei Dirty Dancing Live Tour op Tournée. Duerch Däitschland, d’Schwäiz, Éisträich a Lëtzebuerg. An dat mat engem ganz neie Bühnebild."Et ass iwwerraschend. De Publikum erwaart sech näischt esou. De Séi eleng ass derwäert", sou den Realisateur Alex Balga.Am Januar d’nächst Joer sinn am Ganzen 8 Shows an der Rockhal virgesinn. Deels och mëttes an owes. E Mammut-Programm fir d’Acteuren. Déi lëtzebuergesch Fans vun Dirty Dancing mussen nach gutt zwee Méint waarden. Da verzaubert déi opreegend Danz-Romanz während enger ganzer Woch och eist Land.