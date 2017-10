Déi spektakulär Show vun der Blue Man Group ass hei zu Lëtzebuerg ukomm an déi blo Equipe wäert bis e Sonnden 9 Optrëtter am Groussen Theater hunn.

X

Exklusiven Interview: Blue Man Group zu Lëtzebuerg (31.10.2017) Nach bis e Sonndeg ginn et 9 Optrëtter vun der Blue Man Group am groussen Theater.

An 9 Mol ass d’Show ausverkaaft, wat weist, dass d’Blue Man Group wuel vill Fans hei am Land huet.Um 20 Auer um Dënschdeg den Owend sinn d’Dieren am Groussen Theater, fir d'Première, opgaangen.Fir eis war de Philippe Dondelinger op der Plaz, fir d’Preparatioune vun der Mega-Show ze begleeden an Iech och Impressioune vun der Premiere ze ginn.An eis Fotoandréck stame vum Steve Müller.