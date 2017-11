D'Walt Disney Studios hunn d'Nouvelle vun der Verfilmung vum Zeechentrickfilm aus dem Joer 1994 op Twitter annoncéiert. Mat dobäi ass och déi 36 Joer al US-Sängerin Beyoncé Knowles, déi d'Roll vun der jonker Léiwin "Nala" iwwerhëlt. Domat hätte sech déi sëlleche Gerüchter vun hirer Participatioun um milliouneschwéiere Projet confirméiert.







Weider Rollen iwwerhuelen den Acteur Donald Glover als "Simba" an de Chiwetel Ejiofor an der Roll vum béise Léiw "Scar". Och den James Earl Jones, dee schonn 1994 an der Originalversioun matgewierkt hat, iwwerhëlt d'Stëmm vum Mufasa. Ënner anerem sinn awer och den US-Komiker John Oliver a Keegan-Michael Key als Synchronspriecher confirméiert.Fir de Realisateur Jon Favreau wier et déi ideal Rolle-Besetzung an hie géif sech op d'Aarbecht mat sou engem talentéierten Team freeën. Ënnert senger Regie ass och den Disney-Hit "The Jungle Book" d'lescht Joer verfilmt ginn.Den Oscar-priméierten Animatiounsfilm "The Lion King" ass besonnesch fir de Soundtrack vum Elton John an Time Rice massiv ausgezeechent ginn an hat deemools bal eng Milliard Dollar agespillt. Iwwer 85 Millioune Mënschen weltwäit hunn iwwregens d'Bühneversioun vun der Disney-Geschicht an 8 verschiddene Sprooche gesinn.