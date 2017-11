International Fuerscher hunn an engem vun de 7 Weltwonner eng nei Entdeckung gemaach. Wéi aus enger neier Publikatioun fir d'Fachzeitung Nature vum Donneschdeg ervirgeet, huet eng Fuerscherequipe e risegen Huelraum an der weltbekannter Cheops-Pyramid entdeckt.



De Raum ass sou grouss, datt e Passagéierfliger mat 200 Plazen erapasse géif, an ass ronn 4.500 Joer onentdeckt bliwwen. D'Cheops-Pyramid an Ägypten huet 4 bekannten Huelraim, dorënner d' Kinnekskummer.



Wat am Huelraum dran ass, ass nach net gewosst. Et ginn eng ganz Rei Hypothesen. D'Fuerscher iwwerleeën den Ament, wéi se kënnen d'Cavitéit erreechen, ouni der Pyramid ze schueden. Eng Pist si kleng Roboter, déi duerch allerklengst Lächer bis bei den Huelraum kéinte gesteiert ginn.



D'Pyramid war als Graf fir de Pharao Cheops opgeriicht ginn a gehéiert zu de 7 Weltwonner.