Eng ganz Woch laang dréint sech an der Victor-Hugo-Hal an am Tramsschapp um Lampertsbierg alles ëm zäitgenëssesch Konscht.An der Victor-Hugo-Hal ass esou lues alles prett, fir e Freideg den Owend offiziell an déi 3. Editioun vun der Luxembourg Art Week ze starten. Ronn 4 Méint huet et gedauert, fir dës Konschtfoire mat groussem Opwand op d’Been ze stellen. Kuerz virum Vernissage lafen d’Virbereedungen natierlech op Héichtouren."Mir hunn eng Surface d'exposition vun 2.500m2. De CAL huet der Dausend. Am Virfeld gi Pläng gemaach. Alles gëtt preparéiert, fir dass alles klappt. D'Spannung ass immens, fir an deenen 2-3 Deeg alles ze hunn, wéi mir et gären hätten", erkläert den Alex Reding, Direkter vun der Luxembourg Art Week.E sëlleche regional, wéi och international Galerien stellen hir Wierker aus. Ënnert dem Volet “Positions” stelle grouss, etabléiert Galerien aus. Den "Take Off" riicht sech u méi jonk motivéiert Galeristen a Kënschtlerkollektiver."Mir hu vergréissert. Mir sinn op 48 Exposanten, dovunner sinn der 2 Drëttel aus dem Ausland", sou den Alex Reding.Och flächeméisseg ass d’Luxembourg Art Week gewuess. De CAL, de Cercle Artistique de Luxembourg, invitéiert dëst Joer am Tramsschapp op säin Salon."D'Leit kënne während 11 Deeg d'Selektioun vum Salon kucke kommen", seet de Marc Hostert, President vum Cercle Artistique de Luxembourg.Rendez-vous fir den offiziellen Optakt vun der Art Week ass e Freideg um 18 Auer.