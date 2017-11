Art Week: De Tom Flick vu Sith Floor



Nieft Köln, Bréissel a Paräis huet Lëtzebuerg domadder och seng Plaz an der Groussregioun am zäitgenëssesche Konschtmarché. National an international Galerien ginn de Visiteuren dofir Rendez-vous an der Hal Victor Hugo. En Abléck an d'Schaffe vun de Lëtzebuerger Kënschtler weist den traditionelle Salon vum CAL, dee seng Ausstellung gläich niewendrun am Tramsschapp huet.E Freudeg um 11 Auer sinn a béiden Halen d'Dieren fir d'Artweek 2017 opgaangen.Am Ganzen sinn 29 national an international Galerien am Beräich "Positions" vertrueden an 20 méi kleng Konschtatelieren oder Kollectiver am Beräich "Take-Off".Dozou gehéiert zum Beispill Sixth Floor, den Tom Flick.Net fir d'éischt derbäi sinn d'Kënschtler vum Projet Hariko, déi jo nach just bis Mäerz am Gebai zu Bouneweg kënne bleiwen an op der Sich no enger neier Plaz sinn. Vläicht hëlleft d'Artweek, op alle Fall geet et hinne gutt, wéi d'Reiny Rizzi erkläert.Och fir déi international Galerien ass dës Foire an de Lëtzebuerger Konschtmarché intressant. D'Galerie Michel Giraud, originaire vu Paräis, ass fir d'éischte Kéier mat engem Stand vertrueden.Nieft dësem Stand ass d'Lëtzebuerger Molerin Dany Prum och um "Take Off" Stand "Du Vague à l'Art reloaded", e Projet, deen se zesumme mat der Isabelle Federkeil lancéiert huet.Fir d'Galerie Schortgen ass et schonn déi drëtt Participatioun an um Stand sinn haaptsächlech Kreatiounen vum Stéphane Halleux ze gesinn, dee jo mam "Monsieur" Houblot" en Oscar gewonnen huet.Déi jonk Galeristin Yoko Uhoda vu Léck/Knokke huet sech fir hir éischt international Foire bewosst Lëtzebuerg erausgesicht.Fir den Initiateur Alex Reding waren et an de leschte Stonnen vrun der Ouverture natierlech stresseg Momenter.Niewendrun am Tramsschapp ass de Salon vum CAL, bei deem dëst Joer 42 Lëtzebuerger Kënschtler mat hire Wierker vun engem Jury selektionnéiert goufen. De Marc Hostert ass iwwer déi nei Plaz frou, och wann en d'Mëschung vun de leschte Joren op enger Plaz flott fonnt huet.