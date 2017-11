Wéi eng Lëtzebuerger Bicher goufen de leschte Mount am meeschte kaaft? D'Bestsellerlëschte sinn an 3 Kategorien ënnerdeelt: Literatur, Sachbuch a Kanner- a Jugendbuch.



Berécksiichtegt ginn awer just lëtzebuergesch Bicher!



Hei d'Ventë vum Mount Oktober, wéi d'"Lëtzebuerger Bicherediteuren" se a Kollaboratioun mat der "Fédération luxembourgeoise des Libraires" matgedeelt hunn.



L I T E R A T U R



1. Henri Losch: De Kregéiler - E Frënd vun der Natur erzeilt

Editions Guy Binsfeld



2. Léon Schadeck: Wien dru gleewe muss

Editions Saint-Paul



3. Jean Schoos: Schaarf Munitioun - Dem Fischbach säin 2. Fall

Editions Guy Binsfeld



4. Gintaré Parulyté: Fuck

Kremart Edition



5. Jackie Messerich: Tunnel of Love

Kremart Edition



6. Jean-Paul Maes: Wat geet mech de Bertemes iwwerhaapt un?

Kremart Edition



S A C H B U C H



1. Nico Schneider: Auf Spurensuche - 20 Jahre “Auf Spurensuche” um Regulus

Editions Revue



2. Nicole Welter: Easy - 54 Rezepte Schritt für Schritt erklärt

Editions Revue



3. André Kemmer: Bommeleeër inside - Analyse - und Thesenbuch zur spektakulärsten Staatsaffäre Luxembourgs

Historybook Productions



4. Mike McQuaide: An American in Luxemburg

Editions Saint-Paul



5. Joseph Groben: Die Stadt Luxemburg. Dichtung - Malerei - Musik

Imprimerie Centrale



6. Collectif: Eis fofzeger Joren Band 2 - Eng Gesellschaft am Wandel

RBS





K A N N E R - A J U G E N D B U C H



1. Alexander Steffensmeier: D’Lizzie am Schnéi

Perspektiv Editions



2. Guido Van Genechten: Däerf ech an deng Lomp luussen?

Kremart Edition



3. David McKee: Dem Elmar säin neie Frënd Kremart Edition

Kremart Edition



4. Collectif: Fanger-Stempelen: Déieren

Kremart Edition



4. Collectif: Zéng klassesch Märercher

Editions Saint-Paul



5. David McKnee: Den Elmar an de Super El

Kremart Edition



UM BICHERMAART: Buchvirstellungen op RTL.lu.