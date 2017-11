Via Facebook hunn d'Organisateuren um Freideg den Owend wësse gedoen, datt se hiert Sabbat-Joer verlängeren ...

... no 2017 ass deemno och 2018 kee Musek-Festival zu Réiser.D'Organisateuren ënnersträichen awer, datt den RAF net dout ass, et géif ee kucken, wéi en "gepimpt" an nei gestalt kéint ginn.

Rock-A-Field: Time-Out (23.12.2016) 1 Joer Pause fir 2018 nees besser duerchzestarten

Enn 2016 war jo ewell decidéiert ginn, 2017 eng paus anzeleeën, déi gëtt dann elo verlängert.